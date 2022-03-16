Командная работа: дрон и искусственный интеллект ищут упавшие метеориты

Исследователи утверждают, что их программа машинного обучения сократит количество времени, которое ученым приходится тратить на прочесывание пустыни в поисках метеоритов.

Шеймус Андерсон, аспирант Центра космической науки и техники Университета Кертина говорит, что метеориты важны для изучения, поскольку они могут рассказать нам больше о геологии Солнечной системы.

“Помимо углубления понимания Солнечной системы, изучение метеоритов полезно по многим причинам”, - говорит он. “Например, метеориты часто содержат большую концентрацию редких и ценных элементов, таких как кобальт, который имеет решающее значение для создания современных батарей”.

Но, как правило, идентификация и поиск метеоритов - это трудоемкий процесс. Они подсчитали, что на поиск метеоритов уходит примерно 350 рабочих дней.

Чтобы решить эту проблему, Андерсон и его коллеги обучили нейронную сеть идентифицировать метеориты по кадрам, снятым с беспилотника. Используя этот метод, четыре исследователя смогли найти камень после 12 рабочих дней, что определенно меньше, чем 350.