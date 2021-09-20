Командование США поздравило американских лётчиков картинками с российским Су-27

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Командование США поздравило американских лётчиков картинками с российским Су-27Досадная ошибка
Южное командование министерства обороны США поздравляло американские военно-воздушные силы (ВВС) с днём формирования. В честь этого оно опубликовало в Twitter картинку с силуэтами самолётов. И это были не американские истребители, а российский.
На открытке с надписью «С днём рождения, ВВС США!» были изображены очертания трёх Су-27. Сейчас этот твит уже удалён. Очевидно, это была ошибка дизайнеров.
Военно-воздушные силы (ВВС) США были сформированы 18 сентября 1947 года. То есть им исполнилось 74 года.
Напомним, истребитель Су-27 — это представитель четвёртого поколения боевых самолётов. Он обладает особой формой фюзеляжа, которая обеспечивает самолёт сверхманеврённостью. Машины серии Су-27/30 занимали третье место по численности среди самых распространённых боевых самолётов мира по состоянию на 2019 год.