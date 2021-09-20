Командование США поздравило американских лётчиков картинками с российским Су-27

Военно-воздушные силы (ВВС) США были сформированы 18 сентября 1947 года. То есть им исполнилось 74 года.

Напомним, истребитель Су-27 — это представитель четвёртого поколения боевых самолётов. Он обладает особой формой фюзеляжа, которая обеспечивает самолёт сверхманеврённостью. Машины серии Су-27/30 занимали третье место по численности среди самых распространённых боевых самолётов мира по состоянию на 2019 год.