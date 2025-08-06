Наука и технологии
Опубликовано 06 августа 2025, 17:05
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Командующий Космическими силами США заявил о необходимости заправок на орбите

Важная подвижность спутников
Командующий Космическими силами США (SPACECOM) генерал Стивен Уайтинг заявил о необходимости улучшать мобильность спутников на орбите. По его словам, спутники должны уметь быстро маневрировать, чтобы уклоняться от угроз и даже преследовать вражеские аппараты.
Командующий Космическими силами США заявил о необходимости заправок на орбите

© Ferra.ru

Генерал отметил, что в космосе маневры уже не сводятся только к перемещению из точки, А в точку Б. Сегодня спутники должны выбирать путь с умом, чтобы для противников они стали «сюрпризом», защищать миссии и продлевать срок службы. Если у спутника мало топлива, он становится «уязвимым и предсказуемым».

SPACECOM уже несколько лет просит финансирование на новые технологии — мощные двигатели, заправочные станции на орбите и другие решения, позволяющие спутникам дольше и активнее двигаться. Однако военные бюджеты пока выделяют на это мало средств.

Генерал также рассказал о международном проекте Operation Olympic Defender, где США, Австралия, Канада, Франция, Германия, Новая Зеландия и Великобритания совместно работают над обороной в космосе. Проект уже достиг начального этапа боевой готовности.