Командующий Космическими силами США заявил о необходимости заправок на орбите

Генерал отметил, что в космосе маневры уже не сводятся только к перемещению из точки, А в точку Б. Сегодня спутники должны выбирать путь с умом, чтобы для противников они стали «сюрпризом», защищать миссии и продлевать срок службы. Если у спутника мало топлива, он становится «уязвимым и предсказуемым».

SPACECOM уже несколько лет просит финансирование на новые технологии — мощные двигатели, заправочные станции на орбите и другие решения, позволяющие спутникам дольше и активнее двигаться. Однако военные бюджеты пока выделяют на это мало средств.

Генерал также рассказал о международном проекте Operation Olympic Defender, где США, Австралия, Канада, Франция, Германия, Новая Зеландия и Великобритания совместно работают над обороной в космосе. Проект уже достиг начального этапа боевой готовности.