Комаров застали за каннибализмом

Ученые показали, как личинки комаров захватывают свою добычу молниеносными ударами, что изучалось в недавнем исследовании, опубликованном в журнале Annals of the Entomological Society of America.

Для своих экспериментов Роберт Хэнкок и его соавторы выбрали три вида личинок комаров. Toxorhynchites amboinensis, Psorophora ciliata и Sabethes cyaneus.

Исследователи вызывали нападения, помещая хищных личинок в колодцы с водой, а затем ювелирным пинцетом подносили к ним живых личинок-жертв. Поведение фиксировалось на видео с помощью высокоскоростной микрокинематографии. Они проанализировали полученные видеозаписи, чтобы получить представление об анатомии личинок и последовательности движений, участвующих в их ударах.

И Tx. amboinensis, и Ps. ciliata являются так называемыми "облигатными" хищниками, что означает, что они должны потреблять личинок других насекомых. "Tx. amboinensis и Ps. ciliata, очевидно, сошлись на схожей механической стратегии добычи личинок комаров”, - пишут авторы. “Она включает в себя внезапное вытягивание шеи для запуска головы в сторону добычи, подобно гарпуну … В то же время челюсти открываются и захлопываются при ударе, чтобы схватить добычу”.