Комаров застали за каннибализмом

Комаров застали за каннибализмомИ изучили
В то время как большинство личинок комаров питаются водорослями, бактериями и подобными микроорганизмами, некоторые виды питаются другими насекомыми - в том числе личинками других комаров. Команда ученых запечатлела эти нападения.
Ученые показали, как личинки комаров захватывают свою добычу молниеносными ударами, что изучалось в недавнем исследовании, опубликованном в журнале Annals of the Entomological Society of America.
Для своих экспериментов Роберт Хэнкок и его соавторы выбрали три вида личинок комаров. Toxorhynchites amboinensis, Psorophora ciliata и Sabethes cyaneus.
Исследователи вызывали нападения, помещая хищных личинок в колодцы с водой, а затем ювелирным пинцетом подносили к ним живых личинок-жертв. Поведение фиксировалось на видео с помощью высокоскоростной микрокинематографии. Они проанализировали полученные видеозаписи, чтобы получить представление об анатомии личинок и последовательности движений, участвующих в их ударах.
И Tx. amboinensis, и Ps. ciliata являются так называемыми "облигатными" хищниками, что означает, что они должны потреблять личинок других насекомых. "Tx. amboinensis и Ps. ciliata, очевидно, сошлись на схожей механической стратегии добычи личинок комаров”, - пишут авторы. “Она включает в себя внезапное вытягивание шеи для запуска головы в сторону добычи, подобно гарпуну … В то же время челюсти открываются и захлопываются при ударе, чтобы схватить добычу”.
Sabethes - "факультативный" хищник, который лишь иногда питается другими личинками; они также могут питаться микроорганизмами и, следовательно, выработали заметно отличающуюся стратегию захвата добычи. У них нет гарпуноподобного запуска головы. Вместо этого личинки Sabethes используют свои хвосты.
Удары всех трех видов, изученных в ходе экспериментов, занимали 15 миллисекунд. По словам Хэнкока, такой временной интервал указывает на то, что это поведение почти рефлекторно по своей природе.