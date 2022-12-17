Комары оказались опасны не только укусами

15:56, 17 декабря 2022
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Комары оказались опасны не только укусамиОни переносят заразу на лапках
Учёные из университета Северной Каролины обнаружили, что комары могут переносить инфекции не только через укусы. На их лапках тоже могут скапливаться болезнетворные бактерии.
Фото: Unsplash
Учёные собрали в Кот-д'Ивуаре 79 взрослых самок комаров Anopheles coluzzii. Их отправили в США для анализа микробиома и внешних поверхностей тела.
В результате на лапках насекомых нашли фруктобацилл. Это значит, что насекомые посещают цветы и улья. Также было обнаружено большое количество стафилококков и двух вариантов риккетсий (Rickettsia bellii и Rickettsia typhi), опасных для человека. Пока впрочем случаев заражения задокументировано не было.