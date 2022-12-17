Комары оказались опасны не только укусами

Учёные собрали в Кот-д'Ивуаре 79 взрослых самок комаров Anopheles coluzzii. Их отправили в США для анализа микробиома и внешних поверхностей тела.

В результате на лапках насекомых нашли фруктобацилл. Это значит, что насекомые посещают цветы и улья. Также было обнаружено большое количество стафилококков и двух вариантов риккетсий (Rickettsia bellii и Rickettsia typhi), опасных для человека. Пока впрочем случаев заражения задокументировано не было.