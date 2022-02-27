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Комары оказались переносчиками микропластика

К такому выводу пришли российские учёные
Эксперты из Биологического института ТГУ благодаря эксперименту смогли оценить, способны ли комары переносить микропластик. В исследовании приняли участие кровососущие жёлтолихорадочные комары. Подробнее о результатах - в статье.
Комары оказались переносчиками микропластика

Как отмечает заведующая кафедрой зоологии беспозвоночных БИ ТГУ Анастасия Симакова, именно комары для эксперимента были выбраны по нескольким причинам. Прежде всего, это насекомые с полным превращением (от яйца до взрослой особи). Также они во время трёх первых этапах находятся в воде и лишь к четвёртой (последней) стадии перебираются на сушу. Учёные предположили, что комары могут накапливать микропластик и влиять на его перенос из водоёма в другую среду.

Комары оказались переносчиками микропластика

В ходе эксперимента выяснилось, что окрашенный полистирол (полимер, который добавляли в питание комаров) может накапливаться в кишечнике насекомых. Другими словами, микропластик при попадании вместе с пищей действительно копится в организме комаров, причём в больших количествах. Меньшее число частиц микропластика было у насекомых, находящихся на двух последних стадиях (куколка и взрослое состояние). Всё это свидетельствует о том, что комары могут накапливать и переносить на сушу микропластик.

Источник: Научная Россия
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