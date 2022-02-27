Комары оказались переносчиками микропластика

Комары оказались переносчиками микропластикаК такому выводу пришли российские учёные
Как отмечает заведующая кафедрой зоологии беспозвоночных БИ ТГУ Анастасия Симакова, именно комары для эксперимента были выбраны по нескольким причинам. Прежде всего, это насекомые с полным превращением (от яйца до взрослой особи). Также они во время трёх первых этапах находятся в воде и лишь к четвёртой (последней) стадии перебираются на сушу. Учёные предположили, что комары могут накапливать микропластик и влиять на его перенос из водоёма в другую среду.
В ходе эксперимента выяснилось, что окрашенный полистирол (полимер, который добавляли в питание комаров) может накапливаться в кишечнике насекомых. Другими словами, микропластик при попадании вместе с пищей действительно копится в организме комаров, причём в больших количествах. Меньшее число частиц микропластика было у насекомых, находящихся на двух последних стадиях (куколка и взрослое состояние). Всё это свидетельствует о том, что комары могут накапливать и переносить на сушу микропластик.