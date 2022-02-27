Комары оказались переносчиками микропластика

Как отмечает заведующая кафедрой зоологии беспозвоночных БИ ТГУ Анастасия Симакова, именно комары для эксперимента были выбраны по нескольким причинам. Прежде всего, это насекомые с полным превращением (от яйца до взрослой особи). Также они во время трёх первых этапах находятся в воде и лишь к четвёртой (последней) стадии перебираются на сушу. Учёные предположили, что комары могут накапливать микропластик и влиять на его перенос из водоёма в другую среду.