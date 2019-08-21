Тропические комары приспособились выживать даже в морозы

Азиатских тигровых комаров считают потенциальными переносчиками инфекций, опасных для человека, таких, как вирус Зика, возбудителей лихорадки чикунгунья и тропической лихорадки. Поэтому их распространение серьёзная проблема.

Как рассказали учёные, комары научились определять, когда наступает холодное время года, по уменьшению продолжительности светового дня. Тогда насекомые начинают откладывать специальные яйца с отложенным развитием. Эмбрион в таких яйцах практически находится в состоянии зимней спячки. Причём у комаров, проживающих в северных районах США, этот механизм отлажен лучше. В отличие от южных сородичей, их дети могут пережить более суровые условия.