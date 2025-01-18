Комары в засуху оказались способны увлажнять всё тело кровью

Исследование, проведенное под руководством Кристофера Холмса, показало, что комары, в том числе переносчики таких заболеваний, как малярия, могут неделями обходиться без дождя и при этом выживать, питаясь кровью для увлажнения тела.

Даже если во время засухи комаров становится меньше, те, что остаются, кусают чаще, увеличивая распространение таких заболеваний, как малярия. Исследование также показывает, как комары приспосабливаются к более теплым зимам из-за изменения климата, что может продлить их сезон размножения.

Холмс и его команда обнаружили, что комары могут переносить засушливые периоды, питаясь несколько раз, прежде чем отложить яйца. Яйца некоторых видов могут даже прожить до года без воды, вылупляясь, как только попадают под дождь.

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