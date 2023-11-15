Кометы назвали курьерами строительных блоков жизни для планет

Кометы назвали курьерами строительных блоков жизни для планетЗемля в прошлом тоже могла получить такую посылку
Исследователи из Кембриджского университета обнаружили потенциальную «космическую службу доставки» молекулярных строительных блоков жизни. Кометы, движущиеся со скоростью менее 15 км/с, могут доставлять органический материал на планеты в составе плотно упакованных систем.
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В таких системах планеты вращаются близко друг к другу, что позволяет кометам переходить или «отскакивать» от орбиты одной планеты к другой, снижая их скорость. При достаточном замедлении кометы могут врезаться в поверхность планеты, доставляя на нее неповрежденные молекулы, которые считаются предшественниками жизни.
Несмотря на то, что кометы не играют существенной роли в зарождении жизни, результаты исследования позволяют предположить, что эти системы могут стать перспективными местами для поиска жизни за пределами нашей Солнечной системы.