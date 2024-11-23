Комиссия США сравнила развитие ИИ с созданием атомной бомбы

В 793-страничном докладе содержится призыв к Конгрессу страны предоставить исполнительной власти широкие полномочия по заключению многолетних контрактов для финансирования достижений в области ИИ, облачных вычислений и центров обработки данных.

В докладе подчеркивается, что США «необходимо опережать Китай» в области развивающихся технологий, в частности искусственного интеллекта, квантовых вычислений и биотехнологий. В докладе рекомендуется определить приоритетность проектов в области ИИ на самом высоком национальном уровне, и сделать так, чтобы проекты получили высший приоритет.

Комиссия утверждает, что стремительный технологический прогресс Китая может «угрожать военному и экономическому доминированию США».