Комитет Госдумы согласен запретить показ в интернете фильмов и сериалов с гей-отношениями

Как пишет издание «Ведомости» со ссылкой на главу Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нину Останину. Она заявила, что комитет поддержит законопроект. «В данном случае, когда предполагается транслировать однополые сексуальные связи, я буду поддерживать такое предложение. Судя по тому, что происходит сейчас в социальных сетях и в репертуаре наших театров, я думаю, что вопрос назрел, и комитет поддержит это предложение», — сказала Останина.

При этом она готова поддержать запрет показа таких сцен не только детям, но и всем пользователям интернета.

Отмечается, что пока законопроект не поступал на согласование комитета.