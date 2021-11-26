Комитет Госдумы согласен запретить показ в интернете фильмов и сериалов с гей-отношениями

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Комитет Госдумы согласен запретить показ в интернете фильмов и сериалов с гей-отношениямиПричём не только детям, но и вообще всем
Недавно Общественный совет при Роскомнадзоре предложил законопроект об ужесточении требований к показам фильмов и сериалов в интернете. Он запретит показывать сцены с сексуальными девиациями, а также с однополыми связями. Его, как оказалось, готовы поддержать в Госдуме.
Как пишет издание «Ведомости» со ссылкой на главу Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нину Останину. Она заявила, что комитет поддержит законопроект. «В данном случае, когда предполагается транслировать однополые сексуальные связи, я буду поддерживать такое предложение. Судя по тому, что происходит сейчас в социальных сетях и в репертуаре наших театров, я думаю, что вопрос назрел, и комитет поддержит это предложение», — сказала Останина.
При этом она готова поддержать запрет показа таких сцен не только детям, но и всем пользователям интернета.
Отмечается, что пока законопроект не поступал на согласование комитета.
Источник: Ведомости