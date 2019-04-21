Комментаторов в интернете заставят указывать своё настоящее имя

Сайтам, которые не будут соблюдать требования (то есть собирать данные пользователей), придётся заплатить штраф до 500 тысяч евро (примерно $562 тысячи).

Законопроект, без сомнения, спорный. Во-первых, остро встаёт вопрос конфиденциальности данных, а во-вторых, не ясна его целесообразность, так как более мелкие сайты не будут подпадать под действие закона. Под «крупными» сайтами в данном законопроекте подразумеваются такие, количество зарегистрированных пользователей у которых превышает 100 000 человек.

Если Евросоюз одобрит и примет законопроект, он вступит в силу в 2020 году.