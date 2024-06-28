Комментировать олимпийские игры будет ИИ-клон 79-летнего диктора Эла Майклса

Опубликовано 28 июня 2024, 22:58
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Комментировать олимпийские игры будет ИИ-клон 79-летнего диктора Эла МайклсаНа канале NBCUniversal
NBCUniversal и Peacock намерены изменить подход в вещании Олимпийских игр, введя в ежедневные ролики, созданные по заказу, голос Эла Майклса, генерируемый искусственным интеллектом. Майклз, 79-летний известный в определенных кругах телеведущий, известный своими репортажами с Олимпийских игр, вернется в прайм-тайм благодаря ИИ.
Подписчики Peacock смогут выбирать предпочтительные олимпийские события и типы ярких моментов - от вирусных моментов до завоевания золотых медалей. Используя алгоритмы искусственного интеллекта, системы Peacock скомпонуют эти подборки в индивидуальные пакеты, которые будет озвучивать ИИ-клон Эла Майклса. Воссозданный голос будет давать комментарии к собранным роликам.
NBCUniversal планирует создать до семи миллионов уникальных вариантов этих индивидуальных роликов в течение всей Олимпиады. Чтобы обеспечить "точность и качество", настоящие люди будут регулярно проверять контент, созданного ИИ.