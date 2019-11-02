Коммуниста исключили из партии за Telegram-канал

Это решение члены партии приняли единогласно сегодня на очередном заседании. Как пояснил руководитель фракции КПРФ в законодательном собрании региона, исключённый депутат вёл Telegram-канал, в котором нецензурно выражался. А это портило и его репутацию, и репутацию партии. «В целом совершал не достойные звания коммуниста действия», — отметил собеседник.

Сообщается, что депутат публиковал нецензурные сообщения о своих коллегах по партии и по Законодательного собранию. На своём YouTube-канале коммунист и вовсе разместил однажды видеоролик, в котором при помощи монтажа «повешал» приморских членов партии КПРФ.