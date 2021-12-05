Комнатный термометр Xiaomi c Bluetooth отдают по минимальной цене

Габариты Xiaomi Mijia 2 такие: 43 x 43 x 12,5 мм. От батарейки устройство должно работать год. Поддерживает технологию Bluetooth, что позволяет передавать данные на смартфон в приложение Mi Home. Гаджет может хранить накопленные данные в собственной памяти в течении трёх месяцев. Для системы умного дома доступны четыре параметра, при достижении которых можно запускать работу других устройств: температура выше заданной, ниже заданной, влажность выше заданной, ниже заданной. Гаджет можно использовать даже в холодильнике или на улице, главное, чтобы на него не попала вода.