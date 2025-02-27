Компании Илона Маска получили 38 миллиардов долларов государственных денег США

Сообщается, что группа DOGE, связанная с Маском, помогает администрации Трампа сокращать так называемые «Social Security», закрывая офисы по всей территории США. Действующий комиссар Social Security Лиланд Дудек, как сообщается, был под следствием за то, что перед повышением в должности делился секретной информацией с DOGE. Теперь он предложил сократить штат агентства на 50%.

Эти действия вызвали обратную реакцию: некоторые избиратели-республиканцы протестуют против поддержки Маска законодателями и его влияния на политические решения.