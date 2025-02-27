Компании Илона Маска получили 38 миллиардов долларов государственных денег США

Опубликовано 27 февраля 2025, 23:321 мин.
Компании Илона Маска получили 38 миллиардов долларов государственных денег СШАМинимум
Новый отчет The Washington Post показывает, что компании Илона Маска, в основном Tesla и SpaceX, получили от США не менее 38 миллиардов долларов государственного финансирования в виде субсидий, контрактов и налоговых льгот. Реальная сумма может быть еще больше, поскольку в нее не включены некоторые секретные оборонные сделки. Несмотря на то, что Маск пользуется деньгами налогоплательщиков, он поддерживает усилия, которые могут ослабить систему социального обеспечения, жалуются СМИ.
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Сообщается, что группа DOGE, связанная с Маском, помогает администрации Трампа сокращать так называемые «Social Security», закрывая офисы по всей территории США. Действующий комиссар Social Security Лиланд Дудек, как сообщается, был под следствием за то, что перед повышением в должности делился секретной информацией с DOGE. Теперь он предложил сократить штат агентства на 50%.
Эти действия вызвали обратную реакцию: некоторые избиратели-республиканцы протестуют против поддержки Маска законодателями и его влияния на политические решения.