Наука и технологии
Опубликовано 27 февраля 2025, 23:32
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Компании Илона Маска получили 38 миллиардов долларов государственных денег США

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Новый отчет The Washington Post показывает, что компании Илона Маска, в основном Tesla и SpaceX, получили от США не менее 38 миллиардов долларов государственного финансирования в виде субсидий, контрактов и налоговых льгот. Реальная сумма может быть еще больше, поскольку в нее не включены некоторые секретные оборонные сделки. Несмотря на то, что Маск пользуется деньгами налогоплательщиков, он поддерживает усилия, которые могут ослабить систему социального обеспечения, жалуются СМИ.
Компании Илона Маска получили 38 миллиардов долларов государственных денег США

© Ferra.ru

Сообщается, что группа DOGE, связанная с Маском, помогает администрации Трампа сокращать так называемые «Social Security», закрывая офисы по всей территории США. Действующий комиссар Social Security Лиланд Дудек, как сообщается, был под следствием за то, что перед повышением в должности делился секретной информацией с DOGE. Теперь он предложил сократить штат агентства на 50%.

Эти действия вызвали обратную реакцию: некоторые избиратели-республиканцы протестуют против поддержки Маска законодателями и его влияния на политические решения.

Источник:Gizmodo
Автор:Максим Многословный
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