Компании Илона Маска разрешили вернуть зрение слепым от рождения

Опубликовано 18 сентября 2024, 23:151 мин.
Компании Илона Маска разрешили вернуть зрение слепым от рожденияNeuralink получила одобрение FDA на имплантат Blindsight
Neuralink, стартап Илона Маска по производству мозговых чипов, получил одобрение Управления по контролю за продуктами и лекарствами США на свой революционный имплантат «Blindsight», предназначенный для восстановления зрения даже у тех, кто его не имел с рождения.
Маск объявил, что имплантат, получивший от FDA обозначение «Breakthrough Device Designation», может позволить людям, родившимся слепыми, впервые увидеть, если их зрительный мозг не поврежден. По словам Маска, первоначально устройство Blindsight будет обеспечивать зрение с низким разрешением, сродни «графике времен Atari», с возможностью улучшения со временем. В конечном итоге имплантат сможет предложить пользователям расширенные возможности, включая ультрафиолетовое, инфракрасное и радарное восприятие мира.
Желаем удачи.