Компании Илона Маска разрешили вернуть зрение слепым от рождения

Маск объявил, что имплантат, получивший от FDA обозначение «Breakthrough Device Designation», может позволить людям, родившимся слепыми, впервые увидеть, если их зрительный мозг не поврежден. По словам Маска, первоначально устройство Blindsight будет обеспечивать зрение с низким разрешением, сродни «графике времен Atari», с возможностью улучшения со временем. В конечном итоге имплантат сможет предложить пользователям расширенные возможности, включая ультрафиолетовое, инфракрасное и радарное восприятие мира.

Желаем удачи.