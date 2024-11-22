Компании Илона Маска разрешили внедрить чип в мозг в Канаде Neuralink

Испытания, которые будут проходить в больнице University Health Network в Торонто, направлены на оценку того, насколько хорошо интерфейс мозг-компьютер может позволить парализованным людям использовать внешние устройства, такие как компьютеры и мобильные телефоны, с помощью сигналов мозга. В больнице будут проведены необходимые нейрохирургические процедуры для имплантации устройства.

Neuralink уже успешно имплантировала свое устройство двум пациентам в США. Второй пациент, как сообщается, использует устройство для игры в видеоигры и изучения 3D-дизайна.