Компании из Китая сократили поставки дронов на Украину

Компании из Китая сократили поставки дронов на УкраинуБыли введены ограничения
Китайские компании сократили поставки беспилотных летательных аппаратов на Украину после введения с 1 сентября в Китае экспортного контроля над беспилотниками, сообщает Лента.ру со ссылкой на The New York Times.
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Хотя некоторые компании по-прежнему готовы поставлять беспилотники на Украину, они выступают за использование сложных торговых сетей для обхода новых правил.
В связи с новыми правилами некоторые покупатели прибегают к контрабанде или заимствуют детали беспилотников у знакомых за рубежом. Ожидается, что введенные Пекином меры экспортного контроля еще больше осложнят ситуацию.
По данным издания, в первом полугодии текущего года китайские компании поставили на Украину беспилотники и сопутствующие материалы на сумму более 200 тыс долларов.