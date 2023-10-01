Компании из Китая сократили поставки дронов на Украину

Хотя некоторые компании по-прежнему готовы поставлять беспилотники на Украину, они выступают за использование сложных торговых сетей для обхода новых правил.

В связи с новыми правилами некоторые покупатели прибегают к контрабанде или заимствуют детали беспилотников у знакомых за рубежом. Ожидается, что введенные Пекином меры экспортного контроля еще больше осложнят ситуацию.

По данным издания, в первом полугодии текущего года китайские компании поставили на Украину беспилотники и сопутствующие материалы на сумму более 200 тыс долларов.