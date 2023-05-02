Компании, которые захотят развивать космический туризм, будут вынуждены «осесть» в странах с удобными для них законами

Национальное законодательство об исследовании космоса и космических тел разработано в США, Японии и ОАЭ. Такие законы предполагают государственное регулирование далеко идущих целей в космосе, в том числе частных подрядчиков.

В мире появляется всё больше частных космических компаний, которые намерены развернуть серьёзную деятельность. Но им понадобится разрешение государства. И пока эта сфера успешно развивается в США, где действуют SpaceX Илона Маска и Virgin Galactic британца Ричарда Брэнсона, правда, недавно столкнувшаяся с финансовыми трудностями.

Космическая деятельность стран регулируется на основании договора 1967 года, гласящего, что исследования космического пространства ведутся «на благо и в интересах всех стран», Луна и прочие небесные тела «открыты для исследования и использования всеми государствами без какой бы то ни было дискриминации», использование небесных тел возможно только в мирных целях.

«Прежде чем компании выйдут в открытый космос для добычи ресурсов или любой другой деятельности, им потребуется разрешение от государства. Эти компании будут выбирать юрисдикцию, которая наиболее удобна», — рассказала профессор Деплано.