Компании начали отказываться от облачных технологий

Но почему такой резкий переход? Похоже, что фаза любви к облакам для некоторых закончилась. Согласно исследованию, основными причинами репатриации являются:

Беспокойство о безопасности и неудовлетворенные ожидания (33%): утечки данных и проблемы с безопасностью не дают IT-руководителям спать по ночам, а также ощущение, что облако не оправдало всех своих обещаний.

Неожиданные расходы (43%): переход в облако оказался не таким уж бюджетным решением, как все ожидали. Оказалось, что эксплуатация и хранение данных в облаке могут быть дорогостоящими.

Проблемы с производительностью и совместимостью: неработающие приложения и проблемы с совместимостью усугубляли разочарование.

Является ли это массовым бегством из облака? Не совсем. Статья предостерегает от чрезмерной реакции. Провайдеры публичных облаков, вероятно, понесут убытки от репатриации, но они будут компенсированы растущим спросом на инфраструктуру, работающую на основе искусственного интеллекта, который прекрасно себя чувствует в облаке.