Компании начали скупать роботов из-за нехватки кадров

Эксперты объяснили стремление закупать роботов тем, что компаниям не хватает сотрудников-людей. Кроме того, компании из-за пандемии столкнулись с логистическими проблемами.

Уточняется, что за девять месяцев 2021 года компании в США приобрели около 29 тысяч роботов. Например, за третий квартал компании заказали 9,9 тысячи роботов, из них 6,3 тысячи пришлись на неавтомобильные индустрии.

Также высоким был спрос на роботов в пищевой промышленности и индустрии потребительских товаров. Покупали роботов и компании из индустрии полупроводников, электроники и фотоники.