Компании начали скупать роботов из-за нехватки кадров

Наука и технологии
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Компании начали скупать роботов из-за нехватки кадровВ США на это потратили много денег
Журналисты со ссылкой на данные Ассоциации продвинутой автоматизации рассказали, что американские компании начали массово заказывать роботов. За первые девять месяцев 2021 года они потратили на это $1,48 млрд. Это больше, чем предыдущий рекорд, установленный в 2017 году, — $1,47 млрд.
Эксперты объяснили стремление закупать роботов тем, что компаниям не хватает сотрудников-людей. Кроме того, компании из-за пандемии столкнулись с логистическими проблемами.
Уточняется, что за девять месяцев 2021 года компании в США приобрели около 29 тысяч роботов. Например, за третий квартал компании заказали 9,9 тысячи роботов, из них 6,3 тысячи пришлись на неавтомобильные индустрии.
Также высоким был спрос на роботов в пищевой промышленности и индустрии потребительских товаров. Покупали роботов и компании из индустрии полупроводников, электроники и фотоники.
Источник: Inc