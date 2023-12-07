Компании не спешат внедрять мощную автоматизацию кибербезопасности

Компании не спешат внедрять мощную автоматизацию кибербезопасностиВ чем причина
В мире, охваченном киберугрозами, автоматизация становится отличным решением - но погодите. Предприятия не спешат раскрывать ее потенциал из-за огромных препятствий. От проблем с доверием до умопомрачительных ложных срабатываний.
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Причины «торможения» примерно следующие:
Необъяснимость: 31% профессионалов в области кибербезопасности сомневаются в автоматизации из-за загадочных решений, принимаемых ИИ. Призыв к прозрачности усиливается, поскольку компании требуют заглянуть внутрь «черного ящика» решений, которые принимает ИИ.
Усталость от ложных срабатываний: предприятия и так борются с перегрузкой ложных тревог, отвлекающих драгоценное время от реальных угроз. А с автоматизацией их может стать еще больше, поэтому поиск идеального баланса между осторожностью и эффективностью продолжается.
Нехватка квалифицированных кадров: автоматизация решает одну проблему, но создает другую, требуя редких навыков ИИ. Как решить эту проблему? Предприятия должны выращивать таланты ИИ изнутри, чтобы преодолеть нехватку.
Проблема дефицита средств: большие первоначальные затраты на автоматизацию заставляют компании проявлять осторожность. Возможное решение? Медленная и последовательная автоматизация, шаг за шагом.