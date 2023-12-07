Компании не спешат внедрять мощную автоматизацию кибербезопасности

Усталость от ложных срабатываний: предприятия и так борются с перегрузкой ложных тревог, отвлекающих драгоценное время от реальных угроз. А с автоматизацией их может стать еще больше, поэтому поиск идеального баланса между осторожностью и эффективностью продолжается.