Компании обманывают вас в Интернете с помощью "темных шаблонов"

Термин "темные шаблоны" ввел Бригнулл. Он обнаружил, что не одинок в своем разочаровании. В 2010 году он создал сайт для документирования таких случаев - darkpatterns.org. С тех пор сайт был переименован, и теперь на нем представлены сотни примеров различных шагов, используемых для того, чтобы обмануть пользователей. За десять с лишним лет, прошедших с тех пор, как Бригнулл создал сайт, изощренность цифровых темных шаблонов только возросла.

В марте Карл Расин, генеральный прокурор штата Вашингтон, округ Колумбия, подал в суд на компанию Grubhub за то, что она якобы вводила клиентов в заблуждение относительно скрытых сборов, "группируя их с налогами при оформлении заказа", согласно иску. Представитель Grubhub заявил CNN, что его практика "всегда соответствовала законодательству штата Вашингтон", и отметил, что "многие из рассматриваемых практик были прекращены".

Несколько генеральных прокуроров также подали в суд на Google в связи с предполагаемым использованием темных шаблонов, чтобы подтолкнуть пользователей к предоставлению большего количества данных о своем местоположении.

В прошлом месяце двухпартийная группа из шести законодателей США выпустила совместное заявление в поддержку закона, направленного на борьбу с темными шаблонами. В тексте законопроекта говорится, что он направлен на "запрет использования эксплуататорских и обманных практик крупными онлайн-операторами и содействие благосостоянию потребителей при использовании поведенческих практик такими провайдерами".