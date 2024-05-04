Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Наука и технологии
Опубликовано 04 мая 2024, 21:22
1 мин.

Компании в погоне за «золотой ИИ-лихорадкой» забыли о благополучии сотрудников

ИИ-безумие “Больших Технологий”
Неустанное стремление таких технологических гигантов, как Amazon, Google и Microsoft, к доминированию в области искусственного интеллекта приводит к тревожной тенденции: переутомлению инженеров и ненадежности технологий, говорится в недавней статье CNBC. Эта «золотая ИИ-лихорадка» создает напряженную обстановку с серьезными последствиями.
Компании в погоне за «золотой ИИ-лихорадкой» забыли о благополучии сотрудников
© Ferra

В отчете подробно описаны методы работы. Один анонимный инженер по искусственному интеллекту из Amazon рассказал о жестоком сроке сдачи проекта в последнюю минуту, который разрушил его планы на выходные, а после этого проект вообще был заброшен. По словам инженера, это постоянная тема. Специалисты по искусственному интеллекту вынуждены работать над функциями в неустойчивом темпе, а проекты часто откладываются ради следующего неотложного приоритета.

Еще больше усугубляет проблему отсутствие надлежащего контроля качества. В отчете говорится о том, что инженеры пишут огромные объемы кода с минимальным тестированием или вообще без него, что приводит к появлению ошибок в программном обеспечении.

Такой бешеный темп подпитывается жесткой внутренней конкуренцией за лидерство в области ИИ. Однако неустанное стремление к скорости поднимает важнейший вопрос: не приводит ли такое бешеное развитие к созданию основы для ошибочного кода?

В отчете подчеркивается необходимость более устойчивого подхода к разработке ИИ.