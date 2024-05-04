Компании в погоне за «золотой ИИ-лихорадкой» забыли о благополучии сотрудников

В отчете подробно описаны методы работы. Один анонимный инженер по искусственному интеллекту из Amazon рассказал о жестоком сроке сдачи проекта в последнюю минуту, который разрушил его планы на выходные, а после этого проект вообще был заброшен. По словам инженера, это постоянная тема. Специалисты по искусственному интеллекту вынуждены работать над функциями в неустойчивом темпе, а проекты часто откладываются ради следующего неотложного приоритета.

Еще больше усугубляет проблему отсутствие надлежащего контроля качества. В отчете говорится о том, что инженеры пишут огромные объемы кода с минимальным тестированием или вообще без него, что приводит к появлению ошибок в программном обеспечении.

Такой бешеный темп подпитывается жесткой внутренней конкуренцией за лидерство в области ИИ. Однако неустанное стремление к скорости поднимает важнейший вопрос: не приводит ли такое бешеное развитие к созданию основы для ошибочного кода?

В отчете подчеркивается необходимость более устойчивого подхода к разработке ИИ.