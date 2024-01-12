Компания AGI выпустила первую в мире microSD на 2 ТБ

Для достижения этих показателей требуется использовать фирменный совместимый считыватель карт CR138. Карта обладает автоматической функцией коррекции ошибок, высокоскоростным протоколом UHS-1 U3, совместимостью V30/A2 и полной защитой от пыли, воды, ударов, магнитных полей и рентгеновского излучения. Эта microSD карта также более чем способна справиться с записью 4K видео.

Ранее мы писали, что UNISOC на своем официальном сайте представила новый процессор T765, представленный как 5G SoC среднего ценового сегмента. Этот процессор имеет 2 ядра A76 на 2,3 ГГц и 6 ядер A55 на 2,1 ГГц, интегрированное графическое ядро Arm Mali G57 MC2 (850 МГц) и использует память LPDDR4X 2133 МГц, флеш-память eMMC5.1/UFS 3.1/UFS 2.2.