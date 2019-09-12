Компания Apple продолжает дорожать вопреки скепсису покупателей

Стоимость акций подскочила почти сразу после пресс-мероприятия Apple. Вечером 11 сентября компания оценивалась уже в $1 триллион 10 миллиардов 443 миллиона. Стоимость акций выросла на 3,18% и достигла $223,6.

Стоит отметить, что капитализация Apple в своей истории уже преодолевала отметку в триллион долларов. Впервые это произошло в августе 2018 года. Компания стала первой в США с такой высокой стоимостью.

Впрочем во второй половине года акции Apple начали падать в цене из-за снижения продаж смартфонов и, как следствие, уменьшения выручки. Кроме того, на капитализацию негативно повлиял уход дизайнера Джони Айва (Jony Ive). Теперь же компании удалось доказать инвесторам, что она может держаться на достойном уровне.