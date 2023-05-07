Компания Билла Гейтса создает «самый передовой ядерный объект в мире»

АЭС под названием Natrium проектируется компанией TerraPower, основанной Гейтсом в 2008 году. В своем недавнем блоге Гейтс объяснил, что АЭС Natrium, открытие которой ожидается примерно в 2030 году, станет «самым передовым ядерным объектом в мире», обладающим повышенной безопасностью и значительно меньшим количеством отходов по сравнению с обычными реакторами.

Одним из ключевых аспектов проекта является возможность создания рабочих мест для местного населения. Гейтс заявил, что на новой АЭС будет работать от 200 до 250 человек, причем работники недавно закрытой угольной станции будут обладать навыками, пригодными для многих профессий. Они смогут управлять турбинами и поддерживать подключение к электросети без длительной переподготовки.

Он высоко оценил цифровой процесс проектирования TerraPower, в котором использовались суперкомпьютеры для моделирования различных сценариев, обеспечивающих устойчивость и безопасность станции Natrium.