Компания бывшего главного дизайнера Apple создала «космическую» печать для короля Карла III

Анимированный круглый значок содержит слова «ASTRA CARTA», написанные жирными буквами под короной, в центре которой находится голубая точка, символизирующая Землю. Вокруг нее расположены созвездия, Солнце, Луна и путь Венеры, символизирующие наши небесные связи.

По внешнему краю надпись «Заботиться о бесконечных чудесах Вселенной» на английском и латинском языках.

В этом проекте Айв выразил увлеченность своей команды «небесными ритмами и глубокое стремление защитить мир природы». LoveFrom также подробно описал процесс разработки дизайна, показав сложные элементы, которые способствовали созданию окончательного образа.