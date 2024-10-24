Компания Colossal достигла прогресса в воскрешении вымерших тасманских тигров

В недавнем отчете о прогрессе Colossal подчеркнул свою работу по созданию устойчивости к токсинам жабы-аги в сумчатых хищниках. Вводя мутацию, обнаруженную у африканских животных, которые естественным образом противостоят токсинам, компании удалось повысить устойчивость стволовых клеток сумчатых более чем в 6000 раз. Это исследование не только приносит пользу существующим популяциям сумчатых, но также поддерживает более широкую цель компании по восстановлению вымерших видов.

Colossal также добился значительных успехов в редактировании генома жирнохвостой сумчатой мыши, ближайшего живого родственника тилацина. Компания успешно внесла более 300 различных изменений в геном мыши. Эти изменения основаны на почти полном геномном последовательности тилацина, что дает ценные сведения о генетических различиях между двумя видами.

Помимо редактирования генов, Colossal работает над созданием искусственной матки для сумчатых. Выращивая эмбрионы мыши вне матки, компания стремится преодолеть трудности, связанные с суррогатным родительством для более крупных видов, таких как тилацин.

Это лишь начало, но прогресс заметный, отмечают эксперты.