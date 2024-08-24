Компания Crayola запатентовала запах… мелков

Первоначально заявка была отклонена, но после того, как компания продемонстрировала уникальность своего продукта по сравнению с конкурентами, она была одобрена после апелляции. Аромат, описанный как «слегка землистое мыло с резкими, похожими на кожу глиняными нотками», мгновенно узнается в США, если верить местным СМИ.

Пит Руджеро, генеральный директор Crayola, планирует использовать этот аромат «по-новому». Хотя к этому школьному сезону он еще не будет готов, Руджеро представляет себе будущее, в котором «покупателей будет встречать знакомый запах, когда они будут прогуливаться по магазинам».