Компания главы Amazon доставит луноход NASA на Луну в 2027 году

VIPER — ключевая часть программы Artemis, направленной на создание долгосрочного присутствия человека на Луне к 2030 году. Ровер будет исследовать южный полюс Луны в поисках водяного льда, который можно использовать для жизнеобеспечения и производства ракетного топлива.

Первоначально VIPER должен был приземлиться в 2023 году на посадочном модуле Griffin от компании Astrobotic, но задержки и перерасход бюджета привели к отмене миссии. NASA тогда и так потратило около $ 450 млн на проект, а отказ сэкономил бы $ 84 млн.

Теперь миссия возобновлена через новое соглашение с Blue Origin на сумму до $ 190 млн. NASA отвечает за научные исследования, а Blue Origin — за посадку, интеграцию VIPER в Blue Moon и развёртывание ровера на поверхности.

VIPER будет работать около 100 земных дней, изучая ледяные отложения.