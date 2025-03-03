Компания HMD, закрывшая Nokia, представила новинку 2в1: беспроводные наушники и MagSafe-повербанк

Опубликовано 03 марта 2025, 08:341 мин.
Компания HMD, закрывшая Nokia, представила новинку 2в1: беспроводные наушники и MagSafe-повербанкНеобычный аксессуар
Компания HMD анонсировала новинку – беспроводные Amped Buds с кейсом, который работает и как резервный аккумулятор для телефона.
Кейc поддерживает технологию Qi2, что позволяет магнитно прикрепляться к смартфонам с Qi2 и MagSafe, обеспечивая дополнительную зарядку через обратную беспроводную подачу энергии.
Компактный кейс с емкостью 1600 мАч способен зарядить наушники более 10 раз, что дает до 95 часов воспроизведения музыки.
Amped Buds оснащены активным и «окружающим» шумоподавлением, а сами наушники имеют защиту IP54 от брызг, в то время как кейс получил степень защиты IPX4.
Благодаря специальному шарниру, наушники эффектно вставляются и извлекаются, а их конструкция позволяет сложить стебли для удобного ношения.
Новинка поступит в продажу в апреле по цене €199.