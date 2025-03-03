Компания HMD, закрывшая Nokia, представила новинку 2в1: беспроводные наушники и MagSafe-повербанк

Кейc поддерживает технологию Qi2, что позволяет магнитно прикрепляться к смартфонам с Qi2 и MagSafe, обеспечивая дополнительную зарядку через обратную беспроводную подачу энергии.

Компактный кейс с емкостью 1600 мАч способен зарядить наушники более 10 раз, что дает до 95 часов воспроизведения музыки.

Amped Buds оснащены активным и «окружающим» шумоподавлением, а сами наушники имеют защиту IP54 от брызг, в то время как кейс получил степень защиты IPX4.