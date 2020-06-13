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Компания Илона Маска начала продавать названную ранее опасной технологию

Она создана на основе ИИ
Компания Илона Маска начала продавать названную ранее опасной технологию. Она способна создавать полноценные тексты на базе обрывочных данных.

Технологию на основе искусственного интеллекта разработали в компании OpenAI, сооснователем которой выступает Илон Маск. Доступ к закрытой бета-версии предоставили нескольким компаниям, в том числе Reddit.

В сущности, этот инструмент — текстовый редактор, которые берёт за основу слова и предложения от пользователей. Ранее журналисты уже узнали, что сервис способен имитировать стиль романа Джорджа Оруэлла «1984».

Технологию сначала признали опасной и сочли, что её будут использовать не по назначению. В прошлом году разработчики заявили, что не будут делать инструмент доступным, однако теперь решили предоставить доступ к нему некоторым компаниям. Создатели пообещали прекратить доступ к сервису, если он будет использоваться для домогательств, рассылки спама и радикализации.

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