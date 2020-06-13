Компания Илона Маска начала продавать названную ранее опасной технологию

Технологию на основе искусственного интеллекта разработали в компании OpenAI, сооснователем которой выступает Илон Маск. Доступ к закрытой бета-версии предоставили нескольким компаниям, в том числе Reddit.

В сущности, этот инструмент — текстовый редактор, которые берёт за основу слова и предложения от пользователей. Ранее журналисты уже узнали, что сервис способен имитировать стиль романа Джорджа Оруэлла «1984».

Технологию сначала признали опасной и сочли, что её будут использовать не по назначению. В прошлом году разработчики заявили, что не будут делать инструмент доступным, однако теперь решили предоставить доступ к нему некоторым компаниям. Создатели пообещали прекратить доступ к сервису, если он будет использоваться для домогательств, рассылки спама и радикализации.