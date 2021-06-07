Компания Илона Маска не выпустит свой самый дорогой седан

Наука и технологии
Вчера в 12:22
Компания Илона Маска не выпустит свой самый дорогой седанВозможно, из-за дефицита чипов
Илон Маск в Twitter заявил, что Tesla официально отменила выпуск самой дорогой версии флагманского седана Model S Plaid Plus. Предприниматель отметил, что потребности в этом электрокаре нет — модель Plaid и так хороша.
Ранее Tesla утверждала, что трёхмоторный Plaid Plus будет выдавать до 1100 лошадиных сил, запас хода до 837 километров. Автомобиль смог бы разгоняться с 0 до почти 100 километров в час менее чем за две секунды.
В марте Tesla подняла цены на Model S Plaid Plus до $150 000. В конце мая же с сайта компании убрали возможность заказать электромобиль.
Издание CNBC напомнило, что Tesla, как и другие североамериканские автопроизводители, борется с проблемами в цепочке поставок, а именно с нехваткой компьютерных чипов.