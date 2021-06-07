Компания Илона Маска не выпустит свой самый дорогой седан

Ранее Tesla утверждала, что трёхмоторный Plaid Plus будет выдавать до 1100 лошадиных сил, запас хода до 837 километров. Автомобиль смог бы разгоняться с 0 до почти 100 километров в час менее чем за две секунды.

В марте Tesla подняла цены на Model S Plaid Plus до $150 000. В конце мая же с сайта компании убрали возможность заказать электромобиль.

Издание CNBC напомнило, что Tesla, как и другие североамериканские автопроизводители, борется с проблемами в цепочке поставок, а именно с нехваткой компьютерных чипов.