Компания Илона Маска отложила производство футуристичного электропикапа

Tesla представила Cybertruck ещё в 2019 году. На рынки он должен был поступить в конце 2021 года. Однако в течение последнего года мы видели признаки того, что Cybertruck задержится. Например, Tesla лишь недавно завершила разработку дизайна электропикапа.

Сам Илон Маск говорил, что Tesla столкнется с некоторыми проблемами при запуске Cybertruck в производство из-за стального экзоскелета.

О новых сроках выпуска говорится на странице заказов на сайте Tesla. Уведомление касается всех трёх вариантов Cybertruck. Хотя раньше компания говорила, что две самые передовые версии выйдут первыми.