Компания Илона Маска отложила производство футуристичного электропикапа

Наука и технологии
Сегодня в 13:12
Компания Илона Маска отложила производство футуристичного электропикапаНа 2022 год
Tesla наконец подтвердила, что выход электропикапа Cybertruck откладывается до 2022 года. До этого компания целый месяц не могла прямо сказать, чего ждать потенциальным покупателям.
Tesla представила Cybertruck ещё в 2019 году. На рынки он должен был поступить в конце 2021 года. Однако в течение последнего года мы видели признаки того, что Cybertruck задержится. Например, Tesla лишь недавно завершила разработку дизайна электропикапа.
Сам Илон Маск говорил, что Tesla столкнется с некоторыми проблемами при запуске Cybertruck в производство из-за стального экзоскелета.
О новых сроках выпуска говорится на странице заказов на сайте Tesla. Уведомление касается всех трёх вариантов Cybertruck. Хотя раньше компания говорила, что две самые передовые версии выйдут первыми.