Компания Илона Маска подняла цены на все автомобили

Model 3 с двойным двигателем и полным приводом теперь стоит на 2500 долларов дороже (54 490 долларов), а версия Performance — на 3000 долларов дороже (61 990 долларов).

Цены на Model Y же начинаются с 62 990 долларов, что на 2000 долларов выше, чем раньше. Значительнее всех, впрочем, подорожала Model X, которая теперь стоит на 10 000 долларов больше — 114 990 долларов.

Хоть Tesla и подняла цены ночью, незаметно, этот шаг не был неожиданным. В Twitter Илон Маск намекнул на возможность повышения стоимости. Он сказал, что и Tesla, и SpaceX наблюдают «значительное давление инфляции в отношении сырья и логистики». Проблемы с сырьём связаны с Россией, которая ввела войска на Украину и попала под санкции Запада.