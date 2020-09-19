Компания Илона Маска получила «Премию Большого Брата»

Об этом пишет «Популярная механика», ссылаясь на немецкие сайты. Производитель электромобилей Tesla удостоился премии за то, что его машины постоянно и тщательно наблюдают за своими пассажирами и тем, что происходит вокруг.

Организаторы «Премии Большого Брата» отметили, что данные, которые собирают электрокары Tesla, могут быть использованы в любых целях.

Название премии отсылает к персонажу Большой Брат из романа Джорджа Оруэлла «1984». В этом году лауреатами также стали немецкое правительство за политическое содействие США и сеть магазинов H&M за «долголетние, скрытые и противоправные» сбор и обработку данных о своих сотрудниках.