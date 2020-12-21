Компания Илона Маска предложит автопилот для электромобилей по подписке

Один из пользователей Twitter рассказал, что оформил электрокар Tesla в лизинг, и потому покупать полный автопилот за $10 000 для него не имеет смысла. На это Илон Маск ответил ему, что уже в начале 2021 года появится подписка на полный автопилот.

Стоит отметить, что пока эта функция находится на очень ранней стадии бета. Внедрение полного автопилота началось в октябре, «медленно и осторожно». Система должна позволить электрокару автоматически ехать, распознавать светофоры, повороты и т.д.