Наука и технологии
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Компания Илона Маска предложит автопилот для электромобилей по подписке
Его полная стоимость составляет $10 000
Полный автопилот от компании Илона Маска Tesla стоит $10 000. Это может быть слишком большой суммой даже для тех людей, которые могут себе позволить электрокар. По этой причине Tesla решила внедрить подписку на автопилот.
Один из пользователей Twitter рассказал, что оформил электрокар Tesla в лизинг, и потому покупать полный автопилот за $10 000 для него не имеет смысла. На это Илон Маск ответил ему, что уже в начале 2021 года появится подписка на полный автопилот.
Стоит отметить, что пока эта функция находится на очень ранней стадии бета. Внедрение полного автопилота началось в октябре, «медленно и осторожно». Система должна позволить электрокару автоматически ехать, распознавать светофоры, повороты и т.д.