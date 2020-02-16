Компания Илона Маска пробурила под городом тоннель для скоростных поездок

На создание тоннеля компания потратила три месяца. Его длина составила почти 1,6 километра. Пролегает он на глубине в 12 метров. По предварительным оценкам, для создания всей транспортной системы The Boring Company придётся потратить $52,5 млн.

Запуск LVCVA ожидается в январе 2021 года. Транспортная система предназначена для перевозки людей по тоннелям на беспилотных электрокарах, вмещающих в себя до 16 человек. Двигаться они смогут со скоростью до 250 км/ч.