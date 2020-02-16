Наука и технологии
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Компания Илона Маска пробурила под городом тоннель для скоростных поездок
Под Лас-Вегасом
Компания Илона Маска (Elon Musk) The Boring Company пробурила под городом Лас-Вегас тоннель для скоростных поездок. Это только первая подобная структура из двух необходимых для подземной транспортной системы городского выставочного центра (LVCVA).
На создание тоннеля компания потратила три месяца. Его длина составила почти 1,6 километра. Пролегает он на глубине в 12 метров. По предварительным оценкам, для создания всей транспортной системы The Boring Company придётся потратить $52,5 млн.
Запуск LVCVA ожидается в январе 2021 года. Транспортная система предназначена для перевозки людей по тоннелям на беспилотных электрокарах, вмещающих в себя до 16 человек. Двигаться они смогут со скоростью до 250 км/ч.