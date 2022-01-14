Компания Илона Маска разрешила покупать товары за догекоины

Наука и технологии
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Компания Илона Маска разрешила покупать товары за догекоиныМерч и квадроцикл
Основанная Илоном Маском компания Tesla разрешила приобретать некоторые товары за Dogecoin. Это криптовалюта, которая начиналась как шутка, но в итоге к ней стал благосклонен Маск.
В перечень доступны за догекоины товаров входят: электроквадроцикл для детей Cyberquad for Kids (12 020 доге или около $2320), пряжку для ремня с символикой Giga Texas Belt Buckle (835 доге или $161) свисток в форме внедорожника Cybertruck Cyberwhistle (300 доге или около $58).
Отмечается, что после этой новости курс Dogecoin вырос на 16%. Первоначально об этой инициативе Маск объявил в Twitter 14 декабря. Неясно, сможет ли Tesla в конечном итоге принимать оплату за свои автомобили в Dogecoin.
Источник: The Verge