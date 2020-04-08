Компания Илона Маска снизит зарплаты сотрудникам из-за коронавируса

Как пишет издание Bloomberg, ссылаясь на внутреннее письмо компании, сокращение зарплаты коснётся и вице-президентов, и остальных сотрудников. У первых зарплата снизится на 30%, у вторых — на 10%, а директоров ждёт снижение на 20%. Уменьшение оплаты труда коснётся и сотрудников Tesla вне США.

Кроме того, тех работников, которые не выполняют ключевые задачи и не могут работать удалённо, временно отстранят от должностей. Зарплату им платить не будут.

Сообщается, что снижение оплаты труда будет действовать до конца второго квартала 2020 года.