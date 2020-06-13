Компания Илона Маска снова запустила спутники для интернета

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 был осуществлён с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 05:21 по времени Восточного побережья США ( или в 12:21 по московскому времени). На орбиту вывели не только спутники для системы глобального интернета Starlink, но и три аппарата SkySat компании Planet Labs с портативными телескопом и камерой для мониторинга поверхности планеты.

Спустя девять минут после запуска первая ступень Falcon 9 была посажена на платформу в Атлантическом океане. Эта ступень использовалась уже в третий раз.

Напомним, Starlink — проект спутникового интернета, который должен дать доступ в сеть людям даже в самых отдалённых местах Земли.