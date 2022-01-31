Компания Илона Маска сочла нападение динозавров негарантийным случаем

В инструкции перечислены правила эксплуатации, а также случаи, которые не подпадают под гарантийное обслуживание. Там же указано, что не будет возмещён ущерб за повреждения, полученные от пожаров, наводнений, землетрясений, падений метеорита, солнечной бури, а также от динозавров и других сил природы.

Комментаторы уже выдвинули предположение по поводу того, как динозавры оказались в инструкции к Starlink:

«Илон: Убедитесь, что вы включили динозавров в контракт.

Юристы: Мистер Маск, мы не можем включить динозавров в юридические документы.

Илон: ...

Юристы: ...

Илон: ... <поднимает брови>

Юристы: Хорошо, сэр, динозавры вписаны».

Напомним, что интернет Starlink сейчас находится на стадии бета-тестирования в ограниченном числе стран.