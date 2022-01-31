Компания Илона Маска сочла нападение динозавров негарантийным случаем

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Компания Илона Маска сочла нападение динозавров негарантийным случаемДержите вашего тираннозавра на цепи
Реддитор опубликовал инструкцию к терминалу спутникового интернета Starlink компании SpaceX, основанной Илоном Маском. В ней обнаружились любопытные пункты.
В инструкции перечислены правила эксплуатации, а также случаи, которые не подпадают под гарантийное обслуживание. Там же указано, что не будет возмещён ущерб за повреждения, полученные от пожаров, наводнений, землетрясений, падений метеорита, солнечной бури, а также от динозавров и других сил природы.
Комментаторы уже выдвинули предположение по поводу того, как динозавры оказались в инструкции к Starlink:
«Илон: Убедитесь, что вы включили динозавров в контракт.
Юристы: Мистер Маск, мы не можем включить динозавров в юридические документы.
Илон: ...
Юристы: ...
Илон: ... <поднимает брови>
Юристы: Хорошо, сэр, динозавры вписаны».
Напомним, что интернет Starlink сейчас находится на стадии бета-тестирования в ограниченном числе стран.
Источник: Reddit