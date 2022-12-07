Компания Илона Маска создала новое военное подразделение для сотрудничества с Минобороны США

Компания Илона Маска создала новое военное подразделение для сотрудничества с Минобороны СШАЭто следовало ожидать
Американское издание Defense News рассказало, что внутри SpaceX открылось новое подразделение. Оно называется Starshield и его главной целью будет взаимодействие и сотрудничество с Минобороны США.
Фото: CIO Bulletin
Уже сейчас известно, что в рамках Starshield представители нацбезопасности Соединённых Штатов смогут рассчитывать на «дополнительные высоконадежные криптографические возможности» для безопасной обработки и передачи данных. В качестве базы выступят технологии спутников Starlink.
Ожидается также, что в новое бизнес-подразделение займётся созданием и запуском новых космических аппаратов для связи и наблюдения за поверхностью Земли.
Напомним, что ранее появилась информация о новом разрешении, полученном SpaceX от Федеральной комиссии по связи США. Оно дало право компании развернуть до 7,5 тыс спутников Starlink второго поколения.