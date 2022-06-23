Компания Илона Маска SpaceX объявила сети 5G опасными для спутников Starlink

В письме сказано, что Dish Network запрашивает разрешение на работу на частоте 12 ГГц, на той же, на которой работают Starlink и OneWeb. В связи с этим были проведены эксперименты, подтвердившие, что сети 5G создадут «вредные помехи» более чем в 77% случаев. А в 74% возможно полное отключение сетей Starlink.

При этом Dish Network разворачивает свою инфраструктуру в крупных городах, а не как SpaceX, — в сельской местности. К тому же конфликты между этими компаниями уже бывали. Dish Network тоже обращалась в Федеральную комиссию по связи с требованием отключить абонентов Starlink, которые используют Starlink на движущихся лодках и автомобилях.