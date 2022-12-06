Компания Илона Маска SpaceX разработает спутниковую систему для слежения за Землёй в пользу США

Сама система новая, но тот факт, что Маск активно сотрудничает с Пентагоном — уже давно не новость. Ничего удивительного, что Starshield связана технически со Starlink, но в отличие от «старой» системы является не столько коммерческим проектом, сколько направленным на взаимодействие с оборонным ведомством. Вероятно, по этой причине в разделе, посвященном Starshield, сказано, что компания представляет «технологию SpaceX Starlink и возможности запуска для поддержки усилий по обеспечению национальной безопасности».

Новая система будет предоставлять три направления сотрудничества: наблюдение за Землёй с помощью зондирующих спутников и их полезными нагрузками, предназначенными для сбора данных; для связи; а также размещение различных полезных нагрузок для поддержки миссий клиентов.

На сайте нет детализированных подробностей, но в рекламе продукта речь идёт о безопасности, функциональной совместимости, быстром развёртывании и отказоустойчивости.