Компания Илона Маска SpaceX разработает спутниковую систему для слежения за Землёй в пользу США

Компания Илона Маска SpaceX разработает спутниковую систему для слежения за Землёй в пользу СШАНа сайте компании появился новый раздел с информацией о новой системе
На сайте SpaceX появился раздел, рекламирующий новую спутниковую систему Starshield, которую компания Илона Маска будет формировать для слежения за Землёй (EO) и выведения на орбиту полезной нагрузки в пользу национальной безопасности США.
Фото: Driveteslacanada.ca
Сама система новая, но тот факт, что Маск активно сотрудничает с Пентагоном — уже давно не новость. Ничего удивительного, что Starshield связана технически со Starlink, но в отличие от «старой» системы является не столько коммерческим проектом, сколько направленным на взаимодействие с оборонным ведомством. Вероятно, по этой причине в разделе, посвященном Starshield, сказано, что компания представляет «технологию SpaceX Starlink и возможности запуска для поддержки усилий по обеспечению национальной безопасности».
Новая система будет предоставлять три направления сотрудничества: наблюдение за Землёй с помощью зондирующих спутников и их полезными нагрузками, предназначенными для сбора данных; для связи; а также размещение различных полезных нагрузок для поддержки миссий клиентов.
На сайте нет детализированных подробностей, но в рекламе продукта речь идёт о безопасности, функциональной совместимости, быстром развёртывании и отказоустойчивости.