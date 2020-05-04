Компания Илона Маска SpaceX впервые за 39 лет протестирует запуск астронавтов в космос с территории США

Запланировано данное мероприятие на 27 мая — корабль Crew Dragon отправит на МКС двух американских астронавтов: Боба Бенкена и Дага Херли. Стартует летательный аппарат с космодрома Кеннеди, а в качестве ракеты-носителя выступит Falcon 9, разработанная также SpaceX.

К слову, тот факт, что данный запуск является крайне важным для США, подметил и директор космического агентства NASA Джим Брайденстайн: ”Это новая эра в полетах человека в космос”, — заявил он.