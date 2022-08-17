Компания Илона Маска SpaceX выплатит $25 тысяч тому, кто взломает спутниковую сеть Starlink

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Компания Илона Маска SpaceX выплатит $25 тысяч тому, кто взломает спутниковую сеть StarlinkНо с некоторыми условиями
После того, как специалист по кибербезопасности Леннерт Воутерс взломал терминал спутниковой связи Starlink c помощью чипа, который обошёлся ему в $25, компания SpaceX, владеющая спутниковой сетью, объявила о вознаграждении до $25 тысяч за взлом системы.
Специалисты SpaceX поздравили Воутерса с успехом и отметили, что их впечатляет техническая реализация проведённой им атаки. Также было заявлено, что каждый желающий может попытаться взломать инфраструктуру Starlink, и в зависимости от сложности обнаруженной уязвимости тестеры могут получить от $100 до $25 тысяч.
Но существует принципиальное условие: атаки не должны затрагивать и нарушать работу пользовательских служб, нельзя проводить физические атаки на крупномасштабную инфраструктуру и подменять адреса отправителей в электронных письмах.