00:07, 11 января 2023
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Компания Илона Маска SpaceX вывела на орбиту спутники OneWeb вместо России«Роскосмос» отказался от сотрудничества с британской компанией
Спутники британской компании OneWeb, от сотрудничества с которой на фоне санкций отказалась Россия, на орбиту вывела SpaceX Илона Маска.
Фото: Сbsnews.com
Об этом в Twitter сообщила OneWeb. Запуск произвели со стартового комплекса Космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде. Спутники были выведены на орбиту с помощью ракеты-носителя Falcon 9.
Всего на низкую околоземную орбиту SpaceX вывела 40 спутников OneWeb, которые обеспечат высокоскоростной доступ в интернет к 2027 году.
«Мы осуществили взлёт из Флориды. Спасибо нашим коллегам из SpaceX за успешный запуск», — сообщила OneWeb о запуске в Twitter.