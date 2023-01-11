Компания Илона Маска SpaceX вывела на орбиту спутники OneWeb вместо России

Об этом в Twitter сообщила OneWeb. Запуск произвели со стартового комплекса Космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде. Спутники были выведены на орбиту с помощью ракеты-носителя Falcon 9.

Всего на низкую околоземную орбиту SpaceX вывела 40 спутников OneWeb, которые обеспечат высокоскоростной доступ в интернет к 2027 году.

«Мы осуществили взлёт из Флориды. Спасибо нашим коллегам из SpaceX за успешный запуск», — сообщила OneWeb о запуске в Twitter.